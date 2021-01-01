Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan Erzurumspor yakaladığı bu çıkışı Gaziantep FK karşısında sürdürmek istiyor. Sezonun flaş takımı Gaziantep FK ise yakaladığı çıkışı Erzurumspor karşısında sürdürpe peşinde olacak.

Erzurumspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Erzurum temsilcisi, 12 puanla 20. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü ise 14 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 27 puanla 4. sırada...







