Süper Lig’e harika bir şekilde başlayan ve bir anda bu sezonun şampiyonluk adayları arasına adını yazdıran Galatasaray, Gaziantep ve Başakşehir’i yenmeyi başarmıştı. Sonrasında her şey tersine döndü. Fenerbahçe derbisine favori olarak çıkan Sarı-Kırmızılılar, sahadan beraberlikle ayrıldı. Derbi sonrasında düşüşe geçen Aslan, Avrupa Ligi’nde Rangers’a kaybetti, sonrasında üst üste Kasımpaşa ve Alanyaspor’a da yenilen Cim Bom, resmi maçlarda 4, ligde ise 3 maçlık kazanamama serisiyle Erzurumspor deplasmanına geldi. Hem transferlerin yapılamaması sebebiyle yönetime hem de takımının gösterdiği düşük performans nedeniyle takımına kızgın olan teknik direktör Fatih Terim, Erzurum’da artık kayıp yaşamak istemiyordu.

İlk yarı sonları kabus gibi…

Öne geçen Aslan, ilk devrenin son anlarında bir süredir son 2 lig maçında klasik haline gelen gol yeme hastalığına yine devam etti. Kasımpaşa karşısında 45+2'de yediği golle 1-0 yenik duruma düşmüş, geçen hafta önde olduğu Alanya mücadelesinde 43'te skorun 1-1’e gelmesine engel olamadı. Dün akşam da Erzurum’da golü bulmasına rağmen 45’te yediği golle devreye 1-1 giren Terim’in öğrencileri, bu kez skor üstünlüğünü yakalayıp korudu ve ligde 3 maç sonra ilk 3 puanını kazanmayı başardı. Terim de uzun bir aranın ardından gelen galibiyetle gelecek haftalar öncesi moral buldu.







