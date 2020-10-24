Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Milli maçlar öncesinde ligde çıktığı 4 haftada 2 galibiyet bir de beraberlik alarak 7 puan toplayan mavi-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında rakip takım Atakaş Hatayspor’da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle 5. haftadaki bu maçı oynayamadı.

Sarı-kırmızılı takımı ligin 6. haftasında konuk edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki 3. galibiyetini alarak yoluna devam etmek istiyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda 19.00’da başlayacak Erzurumspor-Galatasaray maçını, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Kaan Kanak, Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu kadroda yer almayacak.