Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 6. haftasında yarın Galatasaray’ı sahasında konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda, taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde duruldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray ile yarın saat 19.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşılaşacak.