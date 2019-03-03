Erzurumspor - Galatasaray (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray deplasmanda düşme potasından yukarıya çıkmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Galatasaray rakibini deplasmanda yenerek son haftalarda yakaladığı çıkışı devam ettirmek ve Başakşehir ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Erzurumspor ise kendi sahasında taraftarının desteği ile galibiyet peşinde.

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Mücadele başladı

Galatasaray maça oldukça baskılı başladı. Henüz dakikalar 2'yi gösterdiğinde sol kanattan Emre'nin ortasına arka direkte Mitroglou kafayı vurdu, top auta çıktı.

Bu kez de Erzurumspor rakip kalede tehlike yaratn taraf oldu. 4. dakikada Erzurum savunmasından atılan uzun topla Rashad bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak tehlikeyi sezen Muslera kalesini terk edip tehlikeyi uzaklaştırdı.

Muslera'dan başarılı kurtarış

Maçın ilk şutu 6. dakikada Erzurumspor'dan geldi. Emrah Başsan'ın sola ayağıyla sert şutunu kaleci Muslera kurtardı. Top kornere gitti. Tecrübeli futbolcu bir dönem formasını da giydiği Sarı Kırmızılı ekibe karşı bir hayli istekli başladı.

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Erzurumspor baskıyı kurdu

Ev sahibi Erzurumspor dakikalar 10'u gösterdiğinde yine tehlikeli geldi. Lokman'ın derinlemesine pasıyla Rashad Muhammed bir kez daha defans arkasına sarktı, son anda araya giren Marcao topu kornere yolladı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Leo ön direkte kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

13. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Belhanda'nın vuruşunda top savunmadan döndü; ceza alanı önünde bekleyen Feghouli'nin gelişine vuruşu az farkla dışarı gitti.

Marcao sektirdi, Rashad affetmedi

Mücadelenin 18. dakikasında Erzurumspor Rashad Muhammed'in golü ile maçta 1-0 öne geçti. Erzurumsporlu Rashad, Süper Lig'de ilk golünü Galatasaray'a attı. Emrah Başsan'ın kendi yarı alanından gönderdiği topu orta alanda Marcao arkaya sektirdi, hızla ceza alanına sokulan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan yerden vuruşunda top ağlara gitti.

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Obertan şansını denedi

Golün ardından gole yaklaşan taraf yine ev sahibi Erzurumspor oldu. Dadaşlar'da bu kez şansını deneyen Obertan oldu. Yenilen golde hata yapan Marcao bu kez de bir pas hatası yaptı. Gelişen atakta Obertan ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top yandan auta çıktı.

Maçta dakikalar 24'ü gösterdiğinde Feghouli şansını yine uzaktan denedi. Yıldız futbolcunun plase sert şutu yandan auta çıktı.

Mücadelenin 31. dakikasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru, Serkan Kurtuluş'un müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı. Serbest vuruş, köşe vuruşuna dönüştü. Belhanda'nın ortasında Lokman'ın kafasına çarpan top kornere çıktı. Mitroglou, bu şansı değerlendiremedi ve topa istediği gibi vuramadı.

Galatasaray penaltı bekledi

Maçın 35. dakikasında sağ kanattan gelişen Galatasaray ortasında Semih'in ortasında Luyindama topa vurmak isterken İbrahim'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylılar penaltı beklerken hakem devam dedi.

Mücadelede dakikalar 42'yi gösterdiğinde Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Orta sahada Ndiaye rakibinden kaptığı topla hızlı bir şekilde yarı sahayı geçti. Ndiaye'nin pasında Feghouli'nin ceza sahası içinden şutu auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısına Galatasaray oyuncu değişikliği yaparak başladı. Semih Kaya'nın sağ bekte çok yararlı olmadığını gören Fatih Terim değişiklikle 2. yarıya başlama kararı aldı. Martin Linnes, Semih Kaya'nın yerine giren isim oldu.

Maçın 11'leri

Erzurumspor: Sehic, Serkan, Lokman, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Obertan, Emrah, Eduok, Rashad

Galatasaray: Muslera, Semih, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın Süper Lig’de geçen hafta Akhisarspor ile oynadığı maçta cezalı duruma düşen Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo kadroda yer almazken, Emre Akbaba ise yedeğe çekildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bu futbolcuların yerine Semih Kaya, Emre Taşdemir ve Selçuk İnan forma giydi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da tek değişiklik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek, cezalı olan Kristian Fardal Opseth’in yerine Galatasaray karşısında Rashad Muhammed’i ilk 11’de görevlendirdi.

Soğuk havaya rağmen tribünleri doldu

Termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği Erzurum’da taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum’a geldi. Mavi-beyazlı taraftarlar ise tribünde koreografi hazırladı. Taraftarlar, "Karanlık günde bile gölgen olacağız" yazılı pankart açtı. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. Sarı kırmızılı taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 MKE Ankaragücü taraftarı için, "Başın sağ olsun Ankaragücü" yazılı pankart astı.

Müslüm Gürses unutulmadı

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, ölümünün 6. yıl dönümünde sanatçı Müslüm Gürses’i andı. Mavi-beyazlı taraftarlar statta çalınan Müslüm Gürses şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Futbolcular statta çalınan yöresel "Başbar" oyunuyla sahaya çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz maçı kendisine ayrılan locada izledi.

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