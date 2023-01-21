Erzurumspor FK - Göztepe maç sonucu: 0-1

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Göztepe 'yi konuk etti.

6'ncı dakikada Göztepe Yasin Öztekin ile, Erzurumspor da 44+5'te Olanare ile penaltıdan yararlanamadı.

6'ncı dakikada Göktuğ'un cezaalanı içinde Yasin Öztekin'e müdahalesinde hakem Erdem Mertoğlu penaltı noktasını gösterdi. Yasin Öztekin, penaltı atışından yararlanamadı.

10'uncu dakikada sağ kanattan Göztepe cezaalanına giren Eren Tozlu'nun kalenin sağ köşesine gönderdiği top az farkla auta gitti.

34'üncü dikakada paslaşarak rakip cezaalına giren Erzurumspor'da kafasıyla topu Cengizhan'ın önüne indirdi. Cengizhan'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Arda'nın kucağında kaldı.

40'ıncı dakikada Olanare'nin pasıyla topla buluşan Shala'nın sert şutunu Arda, kornere tokatladı.

44'üncü dakikada Kvasina'nın pasıyla cezaalanına giren Yasin Öztekin, topu kaleci Göktuğ'un yanından ağlara gönderdi. 0-1.

45+4'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın cezaalanına gönderdiği topa Atınç'ın elle müdahale ettiğini belirten hakem Erdem Mertoğlu penaltı noktasını gösterdi.

45+5'de VAR'dan gelen onay sonrası Olanare'nin kullandığı penaltıyı kaleci Arda çıkarmayı başardı.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

79'uncu dakikada Ufuk'un ortasında Tuğbey'in eline topun çarpması sebebiyle hakem Erdem Mertoğlu, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun cezaalanı dışında olduğu belirlendi. Eren Tozlu'nun kullandığı serbest atışta top üsten auta gitti.

90+2'nci dakikada Kvasina'nın yerden kaleye paralel gönderdiği topa Atanga dokunamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Erzurumspor, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)