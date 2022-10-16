Erzurumspor FK - Bodrumspor maç sonucu: 1-2

20'nci dakikada ani gelişen Bodrumspor atağında defansın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Göktuğu ile karşı karşıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Göktuğ son anda topu uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Üzeyir’in arka direğe yaptığı ortada meşin yuvarlak müsait durumdaki Süleyman Güneş’e geldi. Süleyman’ın gol vuruşunu son anda Orhan kornere çelerek engelledi.

37'nci dakikada Samet Yalçın, Kenan Özer ile girdiği verkaçta bir anda kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Samet Yalçın’ın plasesinde top filelerle buluştu: 0-1.

45+1'inci dakikada Kenan Özer'in ceza yayı üzerinden şutu, kaleci Göktuğ çaresiz bakışları arasında filelerle buluştu: 0-2.

81'inci dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Olanare, Orhan Ovacıklı’yı gördü. Bu oyuncunun arka direğe yaptığı ortayı Mustafa Akbaş kafayla tamamlayarak farkı 1’e indirdi: 1-2.

Karşılaşma deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile bitti. Maç bitiminde hakeme itiraz eden Mustafa Yumlu kırmızı kart gördü.

DHA