Erzurumspor FK-Altınordu maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Erzurumspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Altınordu'yu Muhammed Furkan ve Eren Tozlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

10'uncu dakikada Altınordu'nun atağında Alican'ın sol çaprazdan yaptığı sert şutunda kaleci Göktuğ, yerden seken topu güçlükle kornere çeldi.

31'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Altınordu atağında ceza sahasına kadar giren Ahmet İlhan ortasında, Şeref yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

44'üncü dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Süleyman Koç'un kullandığı korner sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Muhammed Furkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

63'üncü dakikada atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Süleyman Koç'un sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

72'nci dakikada Erzurumspor öne geçti. Estrela'nın ortasında Olanare meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Eren Tozlu'nun volesinde top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erzurumspor FK, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Estrela, Cengizhan, Süleyman Koç (Dk. 65 Hasek), Orhan Ovacıklı (Dk. 90+4 Ufuk), Shala (Dk.65 Alican), Muhammed Furkan, Eren Tozlu, Olanare (Dk.85 Celal).

ALTINORDU: Ali Emre - Volkan, Kubilay (Dk. 77 Sami), Metehan (Dk. 77 Hasan Hüseyin), Şeref (Dk. 85 Muzaffer), Ahmet İlhan, Ali Dere, Emircan, Rıdvan, Erdi, Rahmi

GOLLER: Dk. 44 Muhammed Furkan, Dk. 72 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - Dk. 31 Şeref (Altınordu)

SARI KARTLAR: Cengizhan (Erzurumspor FK) - Rıdvan, Şeref (Altınordu)