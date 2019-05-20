Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor’a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Erzurumspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İŞTE 11'LER

Erzurumspor: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre

Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Dirar, Valbuena, Soldado

Oğuz Kağan’a ‘Hazır ol’ emri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Erzurum maçında Eljif ve M.Topal'ın yokluğunda orta sahayı Jailson, M.Ekici ve Tolgay'dan kurmayı planlıyor. Ancak bu isimlerin dışında genç Oğuz Kağan'a hazır olması konusunda direktif verdi. Yanal; genç isme, "Skorun ve oyunun durumuna göre ikinci yarıda seni oynatabilirim" dedi.