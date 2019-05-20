Erzurumspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (İşte 11'ler)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor'a konuk olacak. Ateş hattında bulunan Erzurumspor, ligde kalma yolunda evinde Fenerbahçe’yle final niteliğinde bir maça çıkacak. Peki, Erzurumspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak. Her iki takımın da 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Kasımpaşa ve Akhisarspor’a karşı aldığı galibiyetlerle rahatladı. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puanla 10. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, son haftada Antalyaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Erzurumspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İŞTE 11'LER
Erzurumspor: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre
Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Zajc, Dirar, Valbuena, Soldado
Oğuz Kağan’a ‘Hazır ol’ emri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Erzurum maçında Eljif ve M.Topal'ın yokluğunda orta sahayı Jailson, M.Ekici ve Tolgay'dan kurmayı planlıyor. Ancak bu isimlerin dışında genç Oğuz Kağan'a hazır olması konusunda direktif verdi. Yanal; genç isme, "Skorun ve oyunun durumuna göre ikinci yarıda seni oynatabilirim" dedi.