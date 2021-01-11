Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10’unu kazanan, 2’sinde berabere kalan ve 4’ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı. Süper Lig’in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

Erzurumspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Erzurumspor - Fenerbahçe maçı neden saat 16.00'da?

Erzurum’da hava sıcaklıkları akşam saatlerinde 0 derecenin altına düşüyor. Bu nedenle TFF, pazartesi maçı olmasına rağmen bugünkü karşılaşmanın başlama saatini 16.00 olarak belirledi. Mücadelenin oynanacağı dakikalarda şehirde herhangi bir yağış beklenmiyor. Ancak maç saatinde hissedilen sıcaklık 0 derece olacak, dakikalar ilerledikçe daha da düşecek.

Erzurumspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

Kazanan kadroda tek değişiklik

Erol Bulut, Alanyaspor’u 2-1 mağlup eden kadroyu büyük ölçüde korumayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler’de iyileşen ve kondisyon açığını da kapatan Serdar Aziz’in ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Milli savunmacı böylece 2 maç aradan sonra 11’deki yerini almış olacak. Alanya maçında harika bir gole imza atan Sinan Gümüş bugün de sahadaki yerini alabilir. Ayrıca son haftalardaki performansıyla ileri uçta formayı kapan Mame Thiam’ın da yine 11’de görev yapması ve Samatta’nın bugün de kulübede oturması bekleniyor.

5 futbolcu götürülmedi

Fenerbahçe, dün yaptığı son antrenman ile Erzurum maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı- Lacivertliler daha sonra uçakla maçın oynanacağı şehre gitti. Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül kafiledeki yerini aldı. Jose Sosa, Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi ise İstanbul’da bırakıldı.

Fenerbahçe 4 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe’de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

İki takım arasında 3. randevu

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı’nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum’da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.