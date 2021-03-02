Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacaklar. Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Geçen hafta güçlü Alanyaspor'u 2-0 ile geçen Fatih Karagümrük ise Erzurumspor'u da deplasmanda yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Erzurumspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’ndaki mücadele, saat 13.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 40 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgisi bulunan 25 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 18. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük’te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano ve Gaston Campi sarı kart ceza sınırında.