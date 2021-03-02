Erzurumspor - Fatih Karagümrük canlı

Erzurumspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşıyor. Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan Erzurumspor bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Geçen hafta güçlü Alanyaspor'u 2-0 ile geçen Fatih Karagümrük ise Erzurumspor'u da deplasmanda yenerek çıkış yakalamak istiyor.

MAÇ BAŞLADI!

15. dakikada Erzurumspor, Aatif'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.





Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Bergdich, Leo, Boumal, Omolo, Aatif, Cenk Ahmet, Rashani, Gomes

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

Erzurumspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’ndaki mücadele, saat 13.30’da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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