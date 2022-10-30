Erzurumspor-Eyüpspor maç sonucu: 0-1

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Erzurumspor'u Mete Demir'in 90+4. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 24 puanla liderliğini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 10 puanla 16. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar:

11'inci dakikada Murat Uçar’ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte vuran Babel’in şutu az farkla auta çıktı.

33'üncü dakikada Eyüpspor gole çok yaklaştı. Babel’in yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutu kaleci Göktuğ son anda kornere çeldi.

37'nci dakikada Erzurumspor maçın başından bu yana ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Ömer Bayram ve Orhan Ovacıklı’nın hava topu mücadelesinde seken top Shala’nın önüne düştü. Shala’nın sağ çaprazdan yaptığı sert şut, direğin yakınından auta çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

86'ncı dakikada savunmanın arkasına sarkan Pa Dibba kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Pa Dibba’nın vuruşunda Göktuğ gole izin vermedi.

90+4'üncü dakikada Eyüpspor golü buldu. Murat Uçar’ın ara pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Mete Demir, şık bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Karşılaşma Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Akıncık, Ali Can alp

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ, Orhan Ovacıklı, (Dk. 90+3 Celal) Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan, Estrella, Hasek, Shala, (Dk. 87 Sefa), Rosheuvel, (Dk. 74 Batuhan), Eren, Olanare (Dk. 90+3 Özgür)

EYÜPSPOR: Harun, Murat Uçar, Alpaslan, Fethi, Ömer Bayram, Sinan, Taşkın, Ahmet Ildız (Dk. 89 Mete Demir), Cenk Ahmet, (Dk. 58 Sekidika), Babel, Eze, (Dk. 71. Pa Dibba)

GOLLER: Dk. 90+4 Mete Demir (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - Mete Demir (Eyüpspor)