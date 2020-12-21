Erzurumspor dibe demir attı

Takımı lige çıkaran Mehmet Özdilek'le sezona başlayan Mavi-Beyazlılar 9 haftada sadece 2 galibiyet alınca tecrübeli hocayla yollarını ayırmıştı. Konya mücadelesi öncesinde takımın başına son olarak Trabzonspor'da görev yapan Hüseyin Çimşir getirildi ancak genç çalıştırıcı da Dadaşlar'a çare olamadı.

10 gol yediler

Erzurum, Çimşir yönetiminde çıktığı 4 maçı da kaybederken, söz konusu karşılaşmalarda gol dahi atamadı! Konya'ya 2-0, Hatay'a 3-0 ve Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Mavi-Beyazlılar dün de Beşiktaş'a direnemedi. Sahadan 4-0 gibi ağır bir mağlubiyetle ayrılan Dadaşlar, 9 puanda kalarak ligin son sırasına demir attı.