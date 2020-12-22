Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor, 14. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Denizlispor deplasmanda bu çıkışını sürdürmek istiyor. Üst üste alınan dört mağlubiyetin ardından Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran Erzurumspor ise bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Erzurumspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Ligde sadece 1 puan alabildiği 6 maçlık periyottan sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Yukatel Denizlispor, 14. haftaya 9 puan ve averajla 20. sırada girdi.

Yeşil-siyahlı ekiple aynı puana sahip ve averajla ligin son sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol atamadığı son 4 karşılaşmada mağlup oldu. Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten sonra Hüseyin Çimşir'le de yollarını ayırdı.

Yukatel Denizlispor'da kırmızı kart cezalısı Radoslaw Murawski maçta forma giyemeyecek.