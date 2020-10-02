Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 4. hafta maçında Erzurumspor ile Çaykur Rizespor üç puan mücadelesi verecek. Sezona iyi başlayan ve iki galibiyet alan Erzurumspor, Çaykur Rizespor'u da eli boş göndermek istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de üç maçta iki galibiyet alan Erzurmuspor dördüncü 4. hafta maçında henüz galibiyeti olmayan Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Erzurumspor rakibini de yenerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise bu sezonki ilk galibiyeti almak için mücadele edecek.
Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Erzurumspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler
Erzurumspor: Farnolle - Mina, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Petrus Boumal, Kaan Kanak, Obertan, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Novikovas, Rashad Muhammed
Çaykur Rizespor: Gökhan - Meriah, Selim, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Doğan, Baiano, Michalak, Boldrin, Remy
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Ev sahibi takımda Oltan Karakullukçu, Hamroun ve Sadiku'nun sakatlıkları bulunuyor. Çaykur Rizespor da ise cezalı oyuncu yok. Umar, Diomande ve Vetrih
sakatlıklarından dolayı Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek.