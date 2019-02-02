Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde iki takımda kazanmak istiyor. Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'da ikinci yarıya önemli transferlerle başlıyor.

Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erzurumspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler...

Erzurumspor: Sehiç, Tolga, Kanstrup, Egemen, Leo, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Edouk, Rashad

Çaykur Rizespor: Gökhan, Saadane, Aberhoune, Mehmet, Melnjak, Azubuike, Petrucci, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç

Ev sahibi takımda cezalı Lokman Gör bu maçta forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor'da ise eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.



