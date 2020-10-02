Erzurumspor - Çaykur Rizespor (CANLI)
Süper Lig'de 4. hafta maçında Erzurumspor ile Çaykur Rizespor üç puan mücadelesi veriyor. Sezona iyi başlayan ve iki galibiyet alan Erzurumspor, Çaykur Rizespor'u da eli boş göndermek istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet arıyor.
Süper Lig'de üç maçta iki galibiyet alan Erzurmuspor, 4. hafta maçında henüz galibiyeti olmayan Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Erzurumspor rakibini de yenerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise bu sezonki ilk galibiyeti almak için mücadele ediyor.
MAÇ BAŞLADI...
Erzurumspor - Çaykur Rizespor 11'ler
Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Mayega, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Rashad
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Boldrin, Baiano, Yasin, Michalak, Remy
Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...