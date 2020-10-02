Erzurumspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de üç maçta iki galibiyet alan Erzurmuspor, 4. hafta maçında henüz galibiyeti olmayan Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Erzurumspor rakibini de yenerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise bu sezonki ilk galibiyeti almak için mücadele ediyor.

MAÇ BAŞLADI...

Erzurumspor - Çaykur Rizespor 11'ler

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Mayega, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Rashad

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Boldrin, Baiano, Yasin, Michalak, Remy

Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



