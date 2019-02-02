Erzurumspor - Çaykur Rizespor CANLI
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor 3 puan mücadelesi veriyor. Çıktığı son altı maçta galibiyet alamayan Erzurumspor Çaykur Rizespor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Çaykur Rizespor da deplasmanda galibiyet peşinde. Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Karşılaşma başladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde iki takımda kazanmak istiyor. Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'da ikinci yarıya önemli transferlerle başlıyor.
Maçtan Dakikalar
Mücadele başladı.
Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
3 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanıyor ve saat 13:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Erzurumspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Egemen, Leo, Taylan, Tolga, İbrahim A. Eduok, Pierre, Rashad, Opseth, Scuk
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Meljnak, Saadane, Boldrin, Petrucci, Umar Aminu, Chahechoue, Muric