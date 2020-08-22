Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde bu sabah kuvvet antrenmanı yapan BB Erzurumspor, birinci etap kamp çalışmasını tamamladı ve iki günlük izne çıktı.

24 Ağustos Pazartesi akşamı toplanarak hazırlıklarına devam edeceklerini belirten Mehmet Özdilek, “21 takımla oynayacağız. 40 maç olacak, Türkiye Kupası'nı da koyarsanız ortalama bir Anadolu takımı en az 45 maç oynayacak. Süper Lig'deki prosedür devam ediyor. 28 kişilik kadro olması lazım. Buradan hesap yapılmalı. Genç oyuncular da kadroda olacak ama minimum 10 oyuncuyu kadroya katmalıyız. Erzurum’da taraftarımızla birlikte yaşadığımız futbol sevgimizi başarılı bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Her zaman ifade ettiğim tek şey, kalan hikayeyi başarılı bir şekilde tamamladık. Süper Lig'den ayıldıktan soran yarım kalan hikayemizi tamamlayarak Süper Lig'e geri döndük. O bitti. Yeni bir hikaye yazmalıyız. Erzurum şehri futbolu seven ve Anadolu kültürünü yaşayacağınız bir yerdir. Yeni sezonda takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.