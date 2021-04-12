Erzurumspor-Beşiktaş maçına kaleciler damga vurdu

İlk olarak dakika 25’te Rachid Ghezzal’le duvar pası yapan Oğuzhan Özyakup, sağ alt köşeye doğru yerden bir vuruş yaptı. Erzurumspor kalecisi Jakub Szumski, direk dibinde büyük bir hatayla topu ellerinin arasından kaçırarak ağlarında gördü. Ardından dakika 38’de sağ kanattan Cenk Ahmet’in ortasında Beşiktaş savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topu kontrol eden Emrah Başsan, sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Ersin, büyük bir hatayla kucağına gelen topu sektirdi ve ağlarında gördü.



