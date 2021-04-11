Erzurumspor - Beşiktaş CANLI

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

Erzurumspor - Beşiktaş maçının 11'leri

Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Enver Cenk, Aatif, Emrah, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Cenk Tosun

Yedekler: Utku, Montero, Halil, Rıdvan, Serdar, Necip, Ljajic, Mensah, Nkoudou, Gökhan

Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...