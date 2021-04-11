Erzurumspor - Beşiktaş CANLI
Süper Lig'in lideri Beşiktaş 34. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri kazanarak zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Yılmaz Vurallı Erzurumspor ise tehlike hattından uzaklaşmak için kazanmak istiyor. Erzurumspor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu. Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın cezalı Josef de Souza'nın yerine Dorukhan Toköz'e şans verdi.
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor. Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.
Erzurumspor - Beşiktaş maçının 11'leri
Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Enver Cenk, Aatif, Emrah, El Kabir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Cenk Tosun
Yedekler: Utku, Montero, Halil, Rıdvan, Serdar, Necip, Ljajic, Mensah, Nkoudou, Gökhan
Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...