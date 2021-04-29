Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 3-2 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, oynayacağı Medipol Başakşehir müsabakasını da kazanarak, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Erzurumspor gibi düşme potasında bulunan Başakşehir ise son olarak Alanyaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Başakşehir zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

Erzurumspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 16.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yılmaz Vural ile bu sezon ilki başardı

Ligin bitimine 10 hafta kala Yılmaz Vural ile anlaşan mavi-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamla çıktığı ilk 3 karşılaşmadan 2 yenilgi 1 beraberlikle 1 puan alabildi.

Daha sonra sırasıyla çıktığı Yukatel Denizlispor, Helenex Yine Malatyaspor ve Gaziantep maçlarını kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, aldığı bu sonuçlarla Süper Lig tarihinde üst üste ilk kez galip gelme başarısı gösterdi.

Başakşehir eksik

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Cemali Sertel ve Carlos Ponck kadroda yer almayacak. İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlanan iki oyuncu da forma giyemeyecek.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte ve Mahmut Tekdemir bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Erzurumspor maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 39. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.