Erzurumspor - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 3-2 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, oynayacağı Medipol Başakşehir müsabakasını da kazanarak, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Erzurumspor gibi düşme potasında bulunan Başakşehir ise son olarak Alanyaspor ile golsüz berabere kalmıştı. Başakşehir zorlu deplasmanda galibiyet arıyor. Maçta ilk düdük çaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Erzurumspor'da Cenk Ahmet topla birlikte rakip ceza alanına doğru giderken Epureanu tarafından düşürülerek yerde kaldı.

GOL | 5' Erzurumspor'da Emrah Başsan, kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden frikik kullandı ve takımını 1-0 öne geçire golü kaydetti.

7' Başakşehir Edin Visca ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Aleksic ceza sahasına doğru ortasını gönderdi. Müsait pozisyondaki Edin Visca şutunu attı ancak top üstten auta çıktı.

Erzurumspor - Başakşehir maçı 11'leri

Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Schwechlen, Hasan, Gökhan Kardeş, Mayega, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet, Obertan, Gomes.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Chadli, Aleksic.

Erzurumspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 16.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Fırat Aydınus'un yöneteceği maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



