Süper Lig’in 22. haftasında Erzurumspor ile Ankaragücü, 3 puan için kozlarını paylaşacak. 2 maçtır kaybetmeyen ve 17 puanla 20. sırada yer alan Dadaşlar, çıkışını Ankaragücü karşısında da sürdürmeye çalışacak. Son 5 maçta 4 kez kaybeden ve sadece 1 galibiyet alan Başkent ekibi 18 puanla 19. basamakta. Ankaragücü kötü gidişata Erzurum'da son vermeye çalışacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazandı.

Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ocak Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Erzurumspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Erzurumspor: Szumski, Murat, Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Erdi, Atakan, Pinto, İbrahim, Lukasik, Lobzhanidze, Endri, Paintsil, Badji

Erzurumspor'da Obertan, Ankaragücü'nde ise Kitsiou, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler. Başkent ekibinde ayrıca kırmızı kart cezalısı Emre Güral Erzurum deplasmanında olmayacak.