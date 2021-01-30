Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig’in 22. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç oynanacak. 17 puanla 20. basamakta bulunan Erzurumspor, 18 puanla 19. sırada yer alan Ankaragücü'nü konuk edecek. Ateş hattından bir an önce kurtulmanın hesaplarını yapan iki takımda da tek hedef galibiyet. Peki, Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Süper Lig’in 22. haftasında Erzurumspor ile Ankaragücü, 3 puan için kozlarını paylaşacak. 2 maçtır kaybetmeyen ve 17 puanla 20. sırada yer alan Dadaşlar, çıkışını Ankaragücü karşısında da sürdürmeye çalışacak. Son 5 maçta 4 kez kaybeden ve sadece 1 galibiyet alan Başkent ekibi 18 puanla 19. basamakta. Ankaragücü kötü gidişata Erzurum'da son vermeye çalışacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazandı.
Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
31 Ocak Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Erzurumspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler:
Erzurumspor: Szumski, Murat, Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Erdi, Atakan, Pinto, İbrahim, Lukasik, Lobzhanidze, Endri, Paintsil, Badji
Erzurumspor'da Obertan, Ankaragücü'nde ise Kitsiou, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler. Başkent ekibinde ayrıca kırmızı kart cezalısı Emre Güral Erzurum deplasmanında olmayacak.