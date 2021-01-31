Erzurumspor - Ankaragücü canlı

Süper Lig’in 22. haftasında Erzurumspor ile Ankaragücü, 3 puan için kozlarını paylaşıyor. 2 maçtır kaybetmeyen ve 17 puanla 20. sırada yer alan Dadaşlar, çıkışını Ankaragücü karşısında da sürdürmeye çalışıyor. Son 5 maçta 4 kez kaybeden ve sadece 1 galibiyet alan Başkent ekibi 18 puanla 19. basamakta. Ankaragücü kötü gidişata Erzurum'da son vermeye çalışıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-1 kazandı.

MAÇ BAŞLADI!





Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Aatıf, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Erdi, Sarlija, Tiago Pinto, Atakan, Saba, İbrahim Akdağ, Diousse, Paintsil, Badji

Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ocak Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU