Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Erzurumspor ile Alanyaspor 8. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Teknik direktör değişikliğine giden Erzurumspor son haftaların formda takımı Alanyaspor karşısında Mehmet Özdilek yönetiminde ilk galibiyetini arayacak. Son 4 maçını kazanan Alanyaspor ise çıkışını bu maçta da sürdürmek istiyor.

Erzurumspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erzurumspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Erzurumspor: Sehiç, Auremir, Acka, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Emrah, Özer, Sunu, Lennart Thy (Munsy)

Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Taha, Maniatis, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Fernandes

Eksik ve cezalı listesi...

Ev sahibi Erzurumspor'da cezalı futbolcu bulunmuyor ancak Egemen Korkmaz, Arsen Khubulov ve Sefa Akgün'ün sakatlıklara sürüyor. Bu 3 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Alanyaspor'da ise Mbilla, Welinton ve Cisse'nin sakatlıkları bulunuyor. Isaac Sackey ise cezası nedeniyle Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.