Erzurumspor - Alanyaspor canlı

Süper Lig'in 20. haftasında Erzurumspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından Kasımpaşa'yı deplasmanda deviren, bir nebze de olsa nefes alan Erzurumspor, güçlü rakibini eli boş gönderip seri yakalamanın peşinde. Üst üste 2 maçını kaybeden Alanyaspor ise kötü gidişatı Erzurum deplasmanında sonlandırmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi 30 puanı bulunan Alanyaspor 6. sırada yer alıyor. 16 puanlı Erzurumspor ise 19. basamakta.

KARŞILAŞMA BAŞLADI

Erzurumspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Erzurumspor - Alanyaspor maçı ilk 11'leri:

Erzurumspor: Szumski, Leo, Da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Salih, Bareiro, Babacar, Bakasetas, Moubandje, Berkan Kutlu, Tzavellas, Caulker, Davidson

Mavi-Beyazlılar’da Obertan sakat. Alanya’da ise orta sahada Siopis cezalı. Yedek kaleci Ufuk’un da sakatlığı devam ediyor.