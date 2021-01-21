Erzurumspor - Alanyaspor canlı
Süper Lig'in 20. haftasında Erzurumspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa galibiyetiyle nefes alan Erzurumspor, çıkışını Alanya karşısında da sürdürmeye çalışıyor. Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi ise kötü gidişata Erzurum deplasmanında son vermeyi amaçlıyor. Peki, Erzurumspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak. Karşılaşma başladı.
Süper Lig'in 20. haftasında Erzurumspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından Kasımpaşa'yı deplasmanda deviren, bir nebze de olsa nefes alan Erzurumspor, güçlü rakibini eli boş gönderip seri yakalamanın peşinde. Üst üste 2 maçını kaybeden Alanyaspor ise kötü gidişatı Erzurum deplasmanında sonlandırmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi 30 puanı bulunan Alanyaspor 6. sırada yer alıyor. 16 puanlı Erzurumspor ise 19. basamakta.
KARŞILAŞMA BAŞLADI
Erzurumspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Erzurumspor - Alanyaspor maçı ilk 11'leri:
Erzurumspor: Szumski, Leo, Da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet, Emrah, Aatif, Gomes
Alanyaspor: Marafona, Fatih, Salih, Bareiro, Babacar, Bakasetas, Moubandje, Berkan Kutlu, Tzavellas, Caulker, Davidson
Mavi-Beyazlılar’da Obertan sakat. Alanya’da ise orta sahada Siopis cezalı. Yedek kaleci Ufuk’un da sakatlığı devam ediyor.