Erzurumspor - Alanyaspor CANLI

Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Erzurumspor ile Alanyaspor 8. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Teknik direktör değişikliğine giden Erzurumspor son haftaların formda takımı Alanyaspor karşısında Mehmet Özdilek yönetiminde ilk galibiyetini arıyor. Son 4 maçını kazanan Alanyaspor ise çıkışını bu maçta da sürdürmek istiyor.

Maçtan Dakikalar

Mücadele Koray Gençerler'in ilk düdüğüyle başladı.

Erzurumspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erzurumspor - Alanyaspor ilk 11'ler

Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Auremir, Stephane Acka, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Jasmin Scuk, Emrah Başsan, Moussa Kone, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, Gilles Sunu

Alanyaspor: Ufuk Ceylan (20' Haydar Yılmaz), Baiano, Merih Demiral, Barış Başdaş, Fabrice N'Sakala, Yannis Maniatis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Lucas Villafanez, Junior Fernandes, Bobo

Hakem: Koray Gençerler