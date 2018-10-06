Erzurumspor - Alanyaspor CANLI
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 3 puan mücadelesi veriyor. Bir tarafta kötü giden ve teknik direktör değiştiren Erzurumspor... Diğer tarafta ise son 4 maçını kazanan formda Alanyaspor... İki takımın ilk 11'i belli oldu. Peki, Erzurumspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Erzurumspor ile Alanyaspor 8. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Teknik direktör değişikliğine giden Erzurumspor son haftaların formda takımı Alanyaspor karşısında Mehmet Özdilek yönetiminde ilk galibiyetini arıyor. Son 4 maçını kazanan Alanyaspor ise çıkışını bu maçta da sürdürmek istiyor.
Maçtan Dakikalar
Mücadele Koray Gençerler'in ilk düdüğüyle başladı.
Erzurumspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
6 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Erzurumspor - Alanyaspor ilk 11'ler
Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Auremir, Stephane Acka, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Jasmin Scuk, Emrah Başsan, Moussa Kone, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, Gilles Sunu
Alanyaspor: Ufuk Ceylan (20' Haydar Yılmaz), Baiano, Merih Demiral, Barış Başdaş, Fabrice N'Sakala, Yannis Maniatis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Lucas Villafanez, Junior Fernandes, Bobo
Hakem: Koray Gençerler