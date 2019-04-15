Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Göztepe’yi deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma yarışında umutlanan Akhisarspor, yarın kendisi gibi düşme korkusunu yakından hisseden bir diğer rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a hayati öneme sahip maçta konuk olacak. Akigo’da kadro dışı olan Josue, cezalı Sissoko, sakatlıkları süren Mustafa Yumlu ve Bora ile hafif sakatlığı gerekçesiyle Erzurum’a götürülmeyen Lopes forma giymeyecek.

Erzurumspor - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Opseth, Kanstrup, Taylan, Tolga, Hakan, Kone, Obertan, Sunu, Eduok

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Aykut, Güray, Seginho, Manu, Bokila

Ligde geçen hafta son sıradan kurtulan, yarıştaki rakipleri Bursaspor ve Göztepe’nin bu haftayı mağlubiyetle kapatmasıyla iyice umutlanan Akhisarspor, bitime 7 maç kala 24 puanla 17. sırada bulunuyor. Akhisar yarın kazanırsa Göztepe’yi yakalayıp düşme hattının tek basamak üzerindeki Bursaspor’la arasındaki farkı 1 puana indirecek.

Yeşil-siyahlıları 7 yıl önce Süper Lig’e çıkaran isim olan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun çalıştırdığı Erzurumspor ise 22 puanla son sırada yer alıyor. Maçı kaybeden taraf yarışta büyük yara aralacak.



