Erzurumspor - Akhisarspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Göztepe’yi deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma yarışında umutlanan Akhisarspor, kendisi gibi düşme korkusunu yakından hisseden bir diğer rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a hayati öneme sahip maçta konuk oldu. Mücadeleyi Dadadaşlar 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak kümede kalma adına altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Alınan bu sonuçla Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor puanını 25'e yükseltti ve 17. sıraya yükseldi. Akhisarspor ise 24 puanda kalarak 28. sıraya geriledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada ani gelişen Akhisarspor atağında Manu, ceza alanına girerken sert vurdu. Ağlara giden topu Sehic son anda tokatladı.

22'nci dakikada Akhisarspor’dan Bokila sol çaprazdan girerken sert vurdu, kaleci Sehic köşede topu yakaladı.

26’ncı dakikada ev sahibi ekibin atağında Eduok soldan sert vurdu, top üsten auta gitti.

31'inci dakikada sağ kanattan Manu aut çizgisine kadar indikten sonra içeri ortaladı, ceza alanı önünde topla buluşan Aykut’un şutunda top az farkla auta çıktı.

42’nci dakikada Eduok, ceza sahasına girerken sert vurdu, kaleci Lukac güçlükle topu kornere çeldi. Korner atışından gelen topa yükselen Sunu’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

48'inci dakikada Manu, ceza alanına girerken sert vurdu, kaleci Sehic ayaklarıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

56’ncı dakikada Tolga’nın ara pasıyla Akhisarspor ceza alanına giren Eduok’un şutunu kaleci Lukac uzaklaştırdı.

61'inci dakikada Kone’nin orta sahada kaptırdığı topla ilerleyen Güray, müsait durumdaki Manu’ya pas verdi. Manu, kaleci Sehic’in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.

72'nci dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında İbrahim, topu ağlara gönderdi: 1-1.

75'inci dakikada sol kanattan atak yapan Erzurumspor’da Emrah’ın ortasında Sunu kafasıyla topu ağlara gönderdi: 2-1. Orta noktayı gösteren hakem Suat Arslanboğa, VAR odasıyla bir süre görüştükten sonra gol kararını değiştirmedi ve oyunu başlattı.

Bu dakikadan sonra iki takımın ataklarından da sonuç çıkmayınca 90 dakika BB Erzurumspor’un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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İLK 11'LER

ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Opseth, Kanstrup, Taylan, Tolga, Hakan, Kone, Obertan, Sunu, Eduok

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Aykut, Güray, Seginho, Manu, Bokila



