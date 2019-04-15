Erzurumspor - Akhisarspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Göztepe’yi deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma yarışında umutlanan Akhisarspor, kendisi gibi düşme korkusunu yakından hisseden bir diğer rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a hayati öneme sahip maçta konuk oluyor. Akigo’da kadro dışı olan Josue, cezalı Sissoko, sakatlıkları süren Mustafa Yumlu ve Bora ile hafif sakatlığı gerekçesiyle Erzurum’a götürülmeyen Lopes forma giyemedi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda saat 20.00’de başlayan mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor. Kaşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan Opseth’in ortasında müsait pozisyondaki Sunu çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ama bu topa savunma ayak koydu.

5. dakikada Manu ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Sehic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

22. dakikada Serginho’nun pasında Manu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vurdu top kalecide kaldı.

26. dakikada Sunu’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eduok sert vurdu top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Kone kafayla vurdu, top yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Bokila’nın pasında topla buluşan Aykut sert vurdu top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kone kafayla vurdu. Müsait pozisyondaki Sunu topa vuramadı.

60.dakikada Akhisarspor, Manu'nun attığı golle deplasmanda öne geçti. 0-1

73. dakikada İbrahim Akdağ'ın golüyle Erzurumspor, Akhisarspor karşısında eşitliği yakaladı. 1-1

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İLK 11'LER

ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Opseth, Kanstrup, Taylan, Tolga, Hakan, Kone, Obertan, Sunu, Eduok

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Aykut, Güray, Seginho, Manu, Bokila

Ligde geçen hafta son sıradan kurtulan, yarıştaki rakipleri Bursaspor ve Göztepe’nin bu haftayı mağlubiyetle kapatmasıyla iyice umutlanan Akhisarspor, bitime 7 maç kala 24 puanla 17. sırada bulunuyor. Akhisar yarın kazanırsa Göztepe’yi yakalayıp düşme hattının tek basamak üzerindeki Bursaspor’la arasındaki farkı 1 puana indirecek.

Yeşil-siyahlıları 7 yıl önce Süper Lig’e çıkaran isim olan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun çalıştırdığı Erzurumspor ise 22 puanla son sırada yer alıyor. Maçı kaybeden taraf yarışta büyük yara aralacak.



