Erzurumspor - Adanaspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Maçtan dakikalar

25'inci dakikada konuk ekip Adanaspor'dan S.Tetteh soldan Akın'ın cezaalanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ son anda önledi.

35'inci dakikada ani gelişen bir Erzurumspor atağında Martin topu cezaalanı içinde Sıhala ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sıhala penaltı çizgisinden topu auta gönderdi.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Adanaspor'ın sağ taraftan gelişen atağında Ferhat meşin yuvarlağı cezaalanı içine ortaladı. Topa dokunamayan S.Tetteh takımını mutlak bir golden etti.

62'nci dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Gelişen ani atakta cezaalanı içinde topla buluşan S.Tetteh plase bir vuruş yaptı. Kaleci Göktuğ'dan dönen topu iyi takip eden S. Tetteh meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

65'inci dakikada Erzurumspor FK., Mustafa Yumlu ile beraberliği sağladı. Eren Tozlu'nun ortasına bacakları ile dokunan Yumlu topu filelere gönderdi. 1-1.

81'inci dakikada cezaalanı içinde topla buluşan Orhan Ovacıklı topu ağlara gönderdi. 2-1.

90'ıncı dakikada orta sahadan atılan uzun topu alan Olenara topu Eren Tozlu'ya bıraktı. Tozlu Savunmanın arasından topu ağlara gönderdi. 3-1.

90+2'de Adanaspor'dan Burak direkten dönen topu ağalara gönderdi. 2-3.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Ogün Kamacı

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Orhan Ovacıklı (Dk 85 Mutafa Akbaş), Batuhan, Mustafa Yumlu, Cengizhan, Estrela, Hasek (Dk. 73 Eyüp Oskan), Süleyman (Dk 60 Muhammed Furkan), Sıhala, Eren Tozlu, Olanare

ADANASPOR A.Ş.: Hasan- Benasser, Evren (Dk 90 Ferreira), Roche, Hakkı (Dk.79 Mehmet), Emre, Ferhat, Hakan (Dk. 79 Enes), Burak, Metehan (Dk. 69 Berkan), S.Tetteh.

GOLLER: 62 S.Tetteh, 90+2 Burak (Adanaspor), 65 Mustafa Yumlu, Dk 81 Orhan Ovacıklı. Dk. 90 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

SARI KART: Olenara, Estrela, Batuhan, Hasek(Erzurumspor FK) Hakan,

(DHA)