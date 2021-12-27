Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından 2011 Kış Oyunları için yaptırılan Konaklı Kayak Merkezi'nde 5'i erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam 8 milli kayakçı seçmelerin ilk gününde büyük slalom yarışlarına katıldı. Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan sporcular dereceye girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Bugün ve çarşamba günü düzenlenecek yarışmalarda en iyi dereceyi alan bir erkek ve bir kadın sporcu Çin'in başkenti Pekin'de Şubat 2022'de gerçekleştirilecek 24'üncü Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil etmeye hak kazanacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu, sporcuların Konaklı Kayak Merkezi'ndeki C pistinde yapılan yarışlar sonunda iki sporcunun Pekin'e gideceğini belirterek, "Bugün büyük slalom yarışları yapıldı. Yarışmanın ikinci ayağı ise çarşamba günü küçük slalom yarışları ile tamamlanacak. En iyi dereceyi elde eden biri kadın diğeri erkek iki sporcumuz Olimpiyatlara katılacak. Yarışların yapıldığı Konaklı'da muhteşem bir hava var. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Yarışların ilk gününde 900 metrelik parkurdan üç iniş yapan sporcular, birbirlerini tebrik ederek başarılar diledi. Olimpiyatın en genç adaylarından Ceren Reyhan Yıldırım (17), "Şu an yarışlar bitti. Bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. İyi bir gündü. Yarın da slalom var. Hepimiz çok heyecanlıydık. Kim giderse gitsin ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Parkurda rakip olabiliriz ama hepimiz çok iyi dostuz" dedi.

DHA