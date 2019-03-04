Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda dün tarihi günlerden biri yaşandı. Galatasaray mücadelesi için 21 bin 374 kapasiteli stadı, hava sıcaklığının eksi 4 dereceyi göstermesine rağmen tamamen dolduran Mavi- Beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesi ve mücadele sırasında takımlarına büyük destek verdi. Futbolcular yöresel ‘Başbar’ oyununun müziğiyle sahaya çıkarken tribünlerde de kareografi şov vardı. Bu sırada Erzurumspor taraftarı kale arkası tribününde “Karanlık günde bile gölgen olacağız” yazılı pankart açtı.

'Başın sağ olsun Ankaragücü'

Çevre illerden gelenlerin de olduğu tribünlerde Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bin 50 kişilik yeri tamamen doldurdu. Sarı kırmızılı taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 Ankaragücü taraftarı için, “Başın sağ olsun Ankaragücü” yazılı pankart astı. Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, ölümünün 6. yıl dönümünde sanatçı Müslüm Gürses’i andı. Mavi-beyazlı taraftarlar statta çalınan Müslüm Gürses şarkılarına hep birlikte eşlik etti.