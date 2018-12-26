Erzurum’da karate rüzgarı

Erzurum’da üçüncüsü yapılan Karate Ligi Müsabakaları çekişmeli maçlara sahne oldu. Dereceye giren sporcuların ödüllendirildiği turnuvada, konuşan Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, “Karate Liginde başarılı olan sporcularımız ilimizi şampiyonalarda temsil etmeye hak kazanacak” dedi.

Erzurum’da hafta sonu yine karate rüzgarı esti. Onlarca karateci, lig için tatamiye çıkarken, Palandöken Spor Salonu’nda madalya mücadelesi verdi.

Erzurum GSİM ve Karate İl Temsilciliğinin organize ettiği Karate Ligi’ne Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de destek verdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin Palandöken Spor Salonu’nda düzenlediği Karate Ligi Maçları kıran kırana geçti.

Karate Erzurum İl Temsilcisi Ahmet Çelebi nezaretinde gerçekleştirilen Karate Ligi Müsabakalarını GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, Palandöken İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz, Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal ile diğer davetliler ve çok sayıda sporcu velisi ile spor sever izledi.

Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi öncülüğünde üç yıl önce başlatılan Karate Liginde üçüncü yıl geride kalırken, Karate Liginde başarılı olan sporculara madalya ve katılım belgesi verildi. Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi, karatede ilklere imza atmanın gururunu yaşadıklarını da ifade ederek, Erzurum’da yapılan Karate Ligi’nin Türk karatesi adına önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

Üç yıldır üst üste Karate Ligi düzenleyen il olduklarının altını çizen Çelebi, “Karate Ligi seçmelerinde başarılı olan sporcularımız ilimizi temsil edecekler. İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil’e ve bize lig boyuncu destek veren karatecilerimizin onuruna yemek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürümüz Ahmet Dal’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Karate Ligi’nin Erzurum ve Türk karatesi adına önemli bir kazanç olduğunu vurgulayan Çelebi, madalya ve katılım belgesi alan tüm sporcuları kutladı.

Karate Ligini izleyen ve madalya töreninde de sporculara madalya ve katılım belgelerini veren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, güzel organizasyondan dolayı emeği geçenleri kutlayarak, karateye hizmetlerinden ötürü İl Temsilcisi Ahmet Çelebi’ye teşekkür etti.

Taşkesenligil, Karate Liginde başarılı olan ve ilimizi ulusal ile uluslararası müsabakalarda temsil etme hakkı kazanan karatecilere de başarı dileklerini iletti.

İHA