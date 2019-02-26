Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Çekya ekibi Sparta Prag'dan kiralık olarak kadrosunda kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, hafta sonunda BB Erzurumspor'la yapacağı karşılaşmada ilk 11'e dönüyor.

Sarı-Kırmızılı takımın sağ bek rotasyonundaki isimlerden Mariano'nun cezalı oluşu, Martin Linnes'in de sakatlığının devam etmesi nedeniyle forma giyemeyecek olması nedeniyle arayışa geçen teknik direktör Fatih Terim, bu bölgede Semih Kaya'ya görev vermesi bekleniyor.

İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin çalıştırdığı 2013/2014 sezonunda zorunluluktan sağ bekte birkaç kez forma giyen milli futbolcu o sezonki iki Fenerbahçe derbisinde görevini yerine getirmiş ve rakiplerine gol şansı tanımamıştı.