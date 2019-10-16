Erzurum Teknik Üniversitesinde madalya sevinci

Erzurum Teknik Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesinde madalya sevinci yaşanıyor. 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Short Track Başkent Kupası'nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Tunay Şimşek Overall'de Türkiye Birincisi ve Mix Erkeklerde Türkiye İkincisi oldu.

Ayrıca Macaristan'ın Badapeşte şehrinde 20-22 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen ISU Challage Series Turnuvasında ise 500 metrede dördüncü, 1000 metrede birinci, 1500 metrede İkinci ve Overall'de birinci oldu.

İHA