Erzurum Milletvekili hakemleri uyardı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Süper Lig’deki durumunu İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli yorumladı. Erzurumspor’un Doğu Anadolu için çok önemli bir marka olduğunu belirten Cinisli, “Erzurumspor bir sembol. Hedefi istikrarlı olmak olmalı. Senelerce Süper Lig’de kalması ana hedef olmalı. Kurumsal yapısı çok sağlam bir kulüp. Şehir olarak da kulüp olarak da Süper Lig’de mücadele etmeyi fazlasıyla hak ediyor” dedi.

'Gençleri düşünelim'

Cinisli sözlerine şöyle devam etti: "“Erzurumspor mücadeleyi yaparken yalnızca sahada kalmak istiyor. Herhangi bir torpil beklentisi yok. Sadece adil olunmasını isteyen bir camia. Ben gençliğimde çok spor yaptım. Sporla siyasetin benzerlikleri var. Benim en çok sevdiğim şey rekabettir. Ancak bunu rezalete çevirmememiz gerekiyor. Şu anda Erzurumspor için rekabetten çok bir rezalet yaşanıyor. Bundan çok ciddi bir üzüntü duymaktayız. Erzurumspor’a yapılan haksızlıklar şehirde yalnızca sportif bir depresyon değil, gençlerin hayata olan güvenini sarsıyor. Bu sakıncalı bir durum.”

Kadın curling takımı var

“VAR sistemi mesela basketbolda mükemmel uygulanıyor. Sistemleri insanlar işletiyor. Bakan göz, karar veren beyin vicdanlı ve tarafsız bakarsa sıkıntı olmaz. VAR geldiğinde hepimiz mutlu olduk. Ezilmeye potansiyeli olan kulüpler bundan çok memnuniyet duydu. Ancak VAR’ı bile insanın gözüne parmak sokarcasına kötüye kullanırlarsa insanların travmasına neden olurlar. Hakem camiası bunu düşünmek zorunda. Sporun ruhunu hep beraber desteklemek zorundayız. Narman ilçemizde kadın curling takımımız var. Bundan daha güzel bir şey var mı! Sporu destekleyeceğiz ki bunlar çoğalsın. Bunu yaşatalım. Yaşatmanın yolu da adil davranmaktan geçiyor.”