Erzurum kesenin ağzını açtı

Mehmet Özdilek yönetiminde yakaladığı çıkışı Fenerbahçe deplasmanında kazanarak taçlandırmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da yönetim futbolcuları ateşledi. 14 puanla rakibinin averaj farkıyla önünde, 16. sırada bulunan Mavi-Beyazlılar’da maçın kazanılması halinde futbolculara kişi başı 70’er bin TL prim dağıtılacak.

Yönetimin, Kadıköy’den çıkacak 3 puan sonrası bu primi artırabileceği de gelen haberler arasında. Hatırlanacağı üzere TFF, bir galibiyet için kulüplere 2.6 milyon TL prim ödüyor. Ateş hattından ivedilikle uzaklaşmak isteyen Doğu ekibinde bu nedenle yönetim TFF’den gelecek primin büyük bölünü takıma dağıtarak oyunculara da moral verme amacında.

Bir müjde de eksiklerden

Öte yandan pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde sürdüren Erzurumspor’da sakatlar da iyileşti. Emrah Başsan’ın da takımla çalışmaya başlamasıyla birlikte uzun süredir tedavisi devam eden Khubolov dışından herhangi bir eksik kalmadı. Tam kadro Kadıköy’e gidecek olan Dadaşlar’ın hedefi zorlu deplasmanda mutlak galibiyet olacak.