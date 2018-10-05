Beraberinde Milli Bilek Sporcusu Gökhan Seven, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, Engelliler Meclisi Başkanı Burhanettin Yeşilyurt’un hazır bulunduğu ziyarette Süper Lig yolu başarısında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kulüp Yöneticilerinin üç yılda üç şampiyonluk kupasının kazandırılmasının önemine vurgu yapan Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ‘Öncelikle kentimize hoş gelen Türk futbolumuzun efsane isimi Mehmet Özdilek hocamızı Erzurum’da görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hocamıza, teknik ekibiyle birlikte başarılı galibiyetler kazandırmasını temenni ediyoruz.

Başarısını her geçen gün devam ettiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor’umuzun yanında olduk. Yanında olmaya devam edeceğiz. BB. Erzurumspor bizi gururlandıran önemli şampiyonluklar yaşattı. Şampiyonluk başarısını zirveye taşıyan, özveriyle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, B.B Erzurumspor’umuz Süper Lig yolunda başarısını sürdürecektir. Kulüp Başkanıyla, Yönetimiyle, Taraftarıyla inanıyorum ki birlik, beraberlik içinde Erzurumspor’umuza başarılı sezon geçirmesini temenni ediyorum. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum, Erzurum Zirve Şehirdir, Dadaş’a zirve yakışır’ diye konuştu.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ise Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’e nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, Erzurumspor’un Süper Lig yolunda başarısı için çalışacaklarını ifade etti. Başkan Tanfer, daha sonra takım kaptanı Egemen Korkmaz’ı antrenman sahasında ziyaret ederek Alanya spor maçı öncesi başarı dileklerini iletti.

İHA