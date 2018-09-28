Erzurum ayakta alkışlandı

Maçtan önce çoğunluğun görüşü, Galatasaray’ın Erzurum’u farklı devireceği yönündeydi, ancak sahada işler farklı gelişti. Ligin dibine demir atan, sahaya hocası z çıkan Erzurum, müthiş bi r mücadele ortaya koydu. Maicon’un golüne engel olamayıp sahadan eli boş ayrılan Mavi- Beyazlılar, ayakta alkışlandı. Teknik sorumlu Adem Çağlayan, “Rakibimizin duran toplarına önlem almıştık, nasıl kullandıklarını iyi biliyorduk. Bir anlık konsantrasyon eksikliği... Çok iyi vurdu Maicon. Rakibimizi tebrik edi yoruz. Düşt üğümüz durumdan çıkıp ligde iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Galatasaray’a da Şampiyonlar Ligi maçında başarılar diliyoruz” dedi.

Mehmet Özdilek başlıyor

Bu arada önceki gün Erzurumspor’la anlaşan, ancak Galatasaray karşısında kötü bir mağlubiyet halinde görevine kötü başlamak istemeyen teknik direktör Mehmet Özdilek, bugün itibarıyla takımı n başı ndaki yerini alacak.