Erzurum altın buldu!

Karşılaşmanın başından sonuna kadar Siyah-Beyazlılar’ın kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan Erzurumspor, istedikleri şekilde sonuç alamasa da aldıkları 1 puanla maç fazlasıyla da olsa düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Mavi-Beyazlılar, Beşiktaş beraberliği sonrasında ligdeki puanını 17’ye yükseltip aynı puanda bulundukları Fenerbahçe ve Akhisarspor’u maç fazlasıyla geride bıraktı. Öte yandan Erzurumspor’un tecrübeli file bekçisi Ibrahim Sehic, maç boyunca 5 pozisyonun 4’ünde Beşiktaşlı futbolculara geçit vermeyerek alkış topladı. Ek olarak Erzurum, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. maçında da galibiyet yüzü göremedi.