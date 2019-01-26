Erzurum altın buldu!

Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Erzurumspor, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek için yoğun çaba sarf eden Beşiktaş’tan altın değerinde 1 puanı almayı başardı.

26 Ocak 2019, Cumartesi 06:59
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Erzurum altın buldu!

Karşılaşmanın başından sonuna kadar Siyah-Beyazlılar’ın kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan Erzurumspor, istedikleri şekilde sonuç alamasa da aldıkları 1 puanla maç fazlasıyla da olsa düşme hattının üzerine çıkmayı başardı. Mavi-Beyazlılar, Beşiktaş beraberliği sonrasında ligdeki puanını 17’ye yükseltip aynı puanda bulundukları Fenerbahçe ve Akhisarspor’u maç fazlasıyla geride bıraktı. Öte yandan Erzurumspor’un tecrübeli file bekçisi Ibrahim Sehic, maç boyunca 5 pozisyonun 4’ünde Beşiktaşlı futbolculara geçit vermeyerek alkış topladı. Ek olarak Erzurum, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 6. maçında da galibiyet yüzü göremedi.

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