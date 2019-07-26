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Erzinspor'da Cüneyt Karakuş dönemi

Erzinspor'da Cüneyt Karakuş dönemi

26 Temmuz 2019, Cuma 18:06
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Erzinspor'da Cüneyt Karakuş dönemi

ERZİN (HATAY), (DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Erzinspor, teknik direktör Cüneyt Karakuş ile sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Önder Özbilen ile bir araya gelen teknik direktör Cüneyt Karakuş, Erzin ekibine imza attı. Başkan Özbilen, "Yeni sezon öncesi teknik direktör Cüneyt Karakuş ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı osun" dedi.
Teknik Direktör Cüneyt Karakuş, kariyeri boyunca Boluspor, Şanlıurfaspor, Afyonspor, Bartınspor ile Bayrampaşaspor takımlarında da görev aldı.

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