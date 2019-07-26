ERZİN (HATAY), (DHA)- SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Erzinspor, teknik direktör Cüneyt Karakuş ile sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Önder Özbilen ile bir araya gelen teknik direktör Cüneyt Karakuş, Erzin ekibine imza attı. Başkan Özbilen, "Yeni sezon öncesi teknik direktör Cüneyt Karakuş ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı osun" dedi.

Teknik Direktör Cüneyt Karakuş, kariyeri boyunca Boluspor, Şanlıurfaspor, Afyonspor, Bartınspor ile Bayrampaşaspor takımlarında da görev aldı.



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