Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor’a konuk olacak. Siyah- Beyazlı takım, İstanbul’daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir’i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 16. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden önce oynanacak kupa mücadelesinde önemli oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.

Erzincanspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Kutluhan Bilgiç yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Erzincanspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Çakır, Enes, Hüseyin Erol, Abdurrahman, Hüseyin Çiray, Ayhan, Kerem, Yunus Emre Tok, Halil, Ali

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Erdoğan, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, Lens, Güven, Muhayer, Umut

Listede 15 Türk var

Kara Kartal’ın bugün deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı, genç ve yedek ağırlıklı bir kadro belirledi.

Listede; Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Abdoulay Diaby yer aldı. Kara Kartal’ın bugün oynanacak mücadelesinde gol yükünü Güven üstlenecek.

Caner Erkin bugün cezalı

Kara Kartal’ın Yeni Malatyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin, bugün 24Erzincanspor’la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında forma giyemeyecek. Cezasını bu karşılaşmayla tamamlayacak olan tecrübeli sol bek, pazar günkü Fenerbahçe maçında sahada olacak.