Erzincanspor - Beşiktaş maç sonucu: 2 - 0 (ÖZET)

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Anagold 24 Erzincanspor maçını 2-0'lık skorla kaybetti ancak tur atlamayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını evinde 3-0 kazanan Beşiktaş böylece TFF 3. Lig 1. Grup lideri Anagold 24Erzincanspor karşısında zorlansa da tur atladı. Beşiktaş böylece kupada son 16 takım arasında yerini aldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada gelişen Erzincanspor atağında Ayhan’ın pasında topu alan Hüseyin Çitay’ın şutunu kaleci Utku kolay kontrol etti.

28. dakikada Erzincansporlu oyuncuların yaptığı pas hatasında topu kapan Erdem’in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Süleyman'da kaldı.

36. dakikada Kerem’in pasını alan Ali Öztürk’ün rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruş, üstten auta çıktı.

40. dakikada Ayhan Gürbüz’ün ara pasını alan Halil Yılmaz’ın ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruş Utku’dan döndü.

45+1. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasında Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Utku kornere çeldi.

45+1. dakikada Halil Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

53.dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Abdurrahman Canlı'nın sert vurdu top üst direkten geri geldi.

71.dakikada Tyler Boyd uygun durumda vurdu top savunmaya çarpıp korner gitti.

89.dakikada Erzincanspor takımında Osman Şahin kalecinin altında vuruşunu yaptı ve durumu 2-0 yaptı

Mücadele 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile bitti ancak Beşiktaş tur atlayan taraf oldu.

Beşiktaş maç boyunca sadece bir kez kaleyi buldu.

Abdullah Avcı'nın yedek ve genç oyunculardan kurulu ekibi, Erzincanspor karşısında etkili olamadı. Siyah-beyazlı ekip maç boyunca rakip kaleye 8 şut çekip sadece bir isabet sağlarken ew sahibi takım 9 kez kaleyi buldu ve iki gol attı.

Stat: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Selahattin Altay xx, Murat Şener xx

24 Erzincanspor: Süleyman xxx, Yunus Emre Tok xxx (Osman dk. 72 x), Yunus Emre Çakır xxx, Emre Subaşı xx, Hüseyin Erol xxx, Abdurrahman xxx, Ayhan Gürbüz xxx (Berke dk. 88 ?), Hüseyin Çiray xxx, Halil Yılmaz xx (Uğurcan dk. 80 ?), Muhammed xxx, Ali Öztürk xxx

Yedekler: Mustafa Talha, Tugay, Mümin Talip, Burak

Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül

Beşiktaş: Utku xx, Kerem xx, Necip xx, Erdoğan xx, Rıdvan xx, Muhayer x (Vida dk. 59 x), Erdem x, Orkan x (Lens dk. 59 x), Oğuzhan x (Diaby dk. 84 ?), Boyd x, Umut Nayir xx

Yedekler: Ersin, Doğukan, Rebocho, Kartal Kayra, İlkay, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Yunus Emre Çakır (dk. 45+1), Osman Şahin (dk. 89) (24 Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Ali Öztürk (24 Erzincanspor), Necip Uysal (Beşiktaş)