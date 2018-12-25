Erzincanlı Milli badmintonculardan 4 madalya birden

Erzincanlı Milli badmintoncular 38 ülkenin katılımıyla yapılan Turkey İnternationel Büyükler Badminton turnuvasında Türkiye'ye 4 madalya kazandırdı.

25 Aralık 2018, Salı 09:47
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Erzincanlı Milli badmintonculardan 4 madalya birden

Çift erkekler branşında Emre Sönmez ve Mehmet Çapar çifti 64 çiftin yarıştığı çift erkekler kategorisinde 3.olmayı başardılar. Yine çift kızlar kategorisinde Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci 64 çift bayan içinde 3. olarak ülkemize toplamda 4 madalya kazandırdılar .Turnuvayla ilgili bilgi veren Milli takımda görev alan Antrenör Uğur Erçetin "Sporcularımızın yaşları küçük olmalarına rağmen 38 ülkenin katıldığı bu önemli turnuvada ilk üçe girmeleri güzel bir başarı. Bu başarıda bize desteklerini esirgemeyen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, sporcularımızın kulüpleri olan Erzincan Türk Telekom Spor kulübüne ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulüplerine çok teşekkür ederiz." dedi.

İHA

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