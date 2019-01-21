Eryaman Stadı açılıyor!

Stadı çimin durumuna göre Gençlerbirliği ve Osmanlıspor dahil olmak üzere Ankara'daki tüm takımların kullanacağı kaydedildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaragücü'nün cuma günü burada idman yapmaya başlayacağını beyan etti.
Stadı çimin durumuna göre Gençlerbirliği ve Osmanlıspor dahil olmak üzere Ankara'daki tüm takımların kullanacağı kaydedildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaragücü'nün cuma günü burada idman yapmaya başlayacağını beyan etti.
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