Eryaman Stadı açılıyor!

Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftada oynaancak olan MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor maçı ile birlikte hizmete açılıyor.

21 Ocak 2019, Pazartesi 21:24
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Eryaman Stadı açılıyor!

Stadı çimin durumuna göre Gençlerbirliği ve Osmanlıspor dahil olmak üzere Ankara'daki tüm takımların kullanacağı kaydedildi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaragücü'nün cuma günü burada idman yapmaya başlayacağını beyan etti.

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