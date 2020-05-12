İdrarda kan karıştığı anlamına gelen eritrosit görülmesi oldukça önemli bir hastalık olarak öne çıkmaktadır. Tıbbi olarak ise hematüridir denir. Her ne kadar ilk bakıldığında idrarda kan görülmesi korkutucu bir durum teşkil etse dahi, hayati açıdan tehlike arz etmeyen bir durum olarak öne çıkıyor. Tabii bu konuda belli başlı bazı bilgilere ulaşmak ve öğrenmek önemlidir. Zira ne zaman ciddi bir durum ortaya çıkacağı belli olmaz. Bu sebepten dolayı gerekli belirtiler, referans değer aralığı ve bu konuda pek çok neden anlaşılmalıdır.

ERY (Eri̇trosi̇t) değeri nedir?

Kırmızı kan hücresi olarak bilinen eritrosit, belli bir standart referans aralığına sahiptir. İdrar üzerinde eritrosit görülmesi çoğu zaman idrara kan karıştığı anlamına gelmektedir. Yapılan testler sonucunda özellikle hemogram, yani kan sayımı ile beraber değeri tespit edilebilmektedir. Aynı zamanda bazı dönemler sadece mikroskop altında tespit edilebilir.

İnsanlar idrarında kan gördüğü zaman dehşete kapılabilmektedir. Her ne kadar bu durum doğal olsa bile aslında hayati tehlike çoğu zaman gerçekleşmez. Ancak idrarda kan yani hematüri görülmesi, farklı ve ciddi hastalıklara işaret edebilmektedir. Böylesi ciddi bozukluklar ile karşı karşıya kalma durumu yaşandığı zaman mutlaka bir doktora görünmek ve tahlillerin yapılması oldukça önemlidir.

Bu tahliller neticesinde sağlıklı bir insan için Idrarda, ‘0-3’ arasında eritrosit yer alması normal görünür. Ortaya çıkan bunun üstündeki değerler ise belli başlı bazı sağlık sorunlarına işaret edebilmektedir. Bu durum cinsiyete ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ele alınacak olan ve uzman doktor bünyesinde yapılacak testler neticesinde sonuç ortaya çıkarılır.

ERY yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Düşüklüğünden ziyade özellikle eritrosit değerinin yüksek çıkması belli başlı bazı hastalıklar üzerinden yaşanabilmektedir. Bu konuda oldukça fazla neden den bahsetmek mümkün.

- İdrar yolu iltihabı,

- Böbreklerde enfeksiyon ya da idrar kesesi enfeksiyonu,

- Böbreklerde ya da mesanede taş bulunması,

- Mesane ya da böbrek kanseri,

- Böbrek filtre sisteminde oluşan İltihaplanmalar,

- Prostatta büyüme,

- Prostat kanseri,

- Böbrek yaralanması,

- İdrarda tümör,

- Belli başlı steroit olmayan bazı ağrı kesiciler,

- Virüs sebepli iltihaplanma,

- Polikistik böbrek hastalığı,

- Aşırı egzersiz,

- Aşırı cinsellik,

- Prostat bezi büyümesi,

- Adet görmek,

- Prostat iltihabı,

Bunlar gibi daha birçok farklı sebepten bahsetmek mümkün. Ancak kesin sonuç doktor kontrolü altında ele alınacak olan test sonuçlarıyla ortaya çıkar. Yapılan testler neticesinde tanı üzerinden tedavi yöntemleri ele alınır. Özellikle ERY yüksekliğinin miktarına bağlı olarak hastalıklar değişkenlik göstermektedir. Bu konuda belli başlı bazı belirtiler söz konusudur. Ele alacağınız belirtiler üzerinden doktora başvurabilirsiniz.

- Karın ağrısı ve Bulanık görme,

- Kaşıntı,

- Sık idrara çıkma,

- Kasık ağrısı,

- Yüksek ateş,

- İdrar yaptıktan sonra tam boşalmama hissi,

- Sırt ağrısı ve iştahsızlık,

- Dengesiz kilo verme,

- Bulantı ve kusma,

Bu gibi farklı belirtiler söz konusu olduğunda mutlaka uzman doktora başvurulmalıdır. Böyle durumlarda gerekli tedavi yöntemleri ele alınır ve sonuç üzerinden erken zamanda sağlanır. Böylece sorun büyümeden ve ciddi hastalıklar ortaya çıkmadan sonuca ulaşılır.

ERY normal değeri kaç olmalı?

Pek çok insan eritrosit yani ERY değerinin normal insanda kaç olduğunu merak ediyor. ERY kırmızı bir kan hücresidir. Eğer idrarda eritrosit görünürse o vakit idrara kan karıştığı anlaşılır. Bu durum belli başlı bazı testler üzerinden anlatılırken aynı zamanda mikroskop vasıtasıyla da gerçekleşir. İdrarda kan görülmesi her ne kadar korku yaratsa bile çoğunlukla hayati risk teşkil etmemektedir. Yine de hematüri olarak bilinen idrarda kan sorunu mutlaka ciddiye alınmalı ve belirtiler üzerinden doktora başvurulmalıdır.

Bu doğrultuda sağlıklı bir insan için ERY değeri, ‘0-3’ referans aralığı teşkil etmektedir. Sağlıklı bir insanda normal bulunması gereken değer budur. Bunun önüne çıkan değerler ise hematüri olarak dile getirilir. Kesin teşhis ile beraber tahliller üzerinden tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınır.