UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 2. sırada bulunan Fenerbahçe gruptaki son maçta Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Üst turu garantileyen ve ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe bu maçta da sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman ve takımın tecrübeli isimlerinden Martin Skrtel basın mensupları ile bir araya geldi ve düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Önceli sözü alan Slovak savunmacı şu açıklamalarda bulundu:

"Yarınki karşılaşma için sabırsızlanıyorum. Çünkü ilk kez bir Slovak takımına karşı oynayacağım. Mutluyum burada olmaktan dolayı."

Skrtel'in açıklaması sonrası sözü Erwin Koeman aldı.

İşte Hollandalı teknik adamın açıklamaları:

"Elimizdeki en güçlü takımla sahada olacağız. Devre arası tatiline kadar olan programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle maçlar önemli. Özgüven açısından önemli. Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak ve kazanmak için buradayız."

"U21'den 8 oyuncu var aramızda. Antrenmandan sonra nasıl bir 11 olacağını duyuracağım oyuncularıma. Elimizdeki en güçlü takımla sahada olacağız."

Erwin Koeman'ın basın toplantısı yaklaşık 3 dakika sürdü. Ayrıca toplantıda Ersun Yanal sorularının da gelmemesi dikkat çekti.















